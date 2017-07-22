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«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

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«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 «الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
 القاهرة 25 35
الإسكندرية 24 30
مطروح 23 31
بورسعيد 25 31
دمياط 25 30
بلطيم 25 31
الإسماعيلية 23 35
السويس 24 36
العريش 22 33
نخل 21 36
طابا 24 36
الطور 26 34
مرسى علم 29 35
الغردقة 28 37
شرم الشيخ 29 38
رفح 21 32
كاترين 19 34
سيوة 25 37
المنيا 24 35
الفيوم 25 35
رأس سدر 25 35
أبوسمبل 25 40
وسط الدلتا 24 34
أسيوط 24 37
سوهاج 27 38
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
شلاتين 29 40
حلايب 30 36
الوادى الجديد 24 39
قنا 26 39
نويبع 27 37
السلوم 21 31

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