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مكافحة الإرهاب ومصير اللاجئين محور لقاء بين ترامب ورئيس حكومة لبنان

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مصراوي Masrawy

مكافحة الإرهاب ومصير اللاجئين محور لقاء بين ورئيس حكومة لبنان

09:55 ص السبت 22 يوليو 2017

مكافحة الإرهاب ومصير اللاجئين محور لقاء بين ترامب ورئيس حكومة لبنان

صورة أرشيفية لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون م

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أنّ مكافحة الإرهاب ومصير اللاجئين في لبنان سيشكّلان محور اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء في المقرّ الرئاسي الأمريكي.

وأشار البيت الأبيض في بيان مقتضب إلى أنّ "الزعيمين سيبحثان في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا مكافحة الإرهاب، والاقتصاد واللاجئين".

وأضاف البيان أنّ الاجتماع سيُتيح لواشنطن وبيروت "تعزيز علاقاتهما الثنائية، وتشجيع شركاء دوليّين وإقليميّين آخرين على دعم لبنان الذي يواجه تحدّيات عدّة".

ولم يتحدّث البيت الأبيض عن حزب الله الشيعي اللبناني. غير أنّ المندوبة الأمريكيّة في الأمم المتحدة نيكي هايلي ندّدت الأربعاء بمراكمة الأسلحة من جانب هذا الحزب الذي تُصنّفه واشنطن "إرهابيًا".

ووفقًا لمحللين، ستكون المساعدة العسكرية الأميركية للبنان حاضرةً أيضا في لقاء ترامب والحريري.

ويجب أن يبحث الزعيمان في العبء الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن وجود مليون لاجئ سوري في لبنان الذي يملك إمكانات هشّة.

هذا المحتوى من

AFP

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