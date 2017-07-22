نجل قيادي في طالبان ينفذ هجوما انتحاريا جنوب أفغانستان

كابول (د ب أ)

أكد متحدث باسم طالبان اليوم السبت أن نجل زعيم الحركة، هيبة الله أخوند زاده، نفذ هجوما انتحاريا في إقليم هلمند الذي يشهد معارك جنوب أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عبد الرحمن خالد قاد مركبة محملة بالمتفجرات إلى قاعدة كبيرة لقوات الأمن الأفغانية في منطقة جريشك صباح أمس الأول الخميس".

ونشر قاري يوسف أحمدي، أحد المتحدثين باسم طالبان، صورة على موقع (تويتر) لابن مولاوي هيبة الله أخوند زاده، قائلا "مع استشهاده وتضحيته، أظهر خالد، نجل أمير المؤمنين أخوند زاده، في القتال في جريشك أنها معركة من أجل الإيمان، وليست قتالا من أجل السلطة أو المال".

وقال مجاهد إن خالد هو أصغر أبناء مولاوي هيبة الله أخوند زاده، وكان ينتظر دوره في فرقة المهاجمين الانتحاريين منذ ثلاث سنوات.

وأضاف مجاهد "قتل أكثر من مئة من أفراد القوات الأفغانية أو أصيبوا في ثلاثة هجمات بسيارات مفخخة في جريشك أمس الأول الخميس".

ولم يكشف على الفور عن عدد الأشخاص الذي قتلهم خالد في هجومه.