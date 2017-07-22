أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع عامل أسفل عجلات القطار في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع عامل أسفل عجلات القطار في الشرقية

09:56 ص السبت 22 يوليو 2017

مصرع عامل أسفل عجلات القطار في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بعزبة "رأفت" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بدهس قطار لشخص أمام عزبة "رأفت"، التابعة لدائرة مركز أبو كبير.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار رقم 341 ركاب، القادم من القاهرة إلى المنصورة، بالمدعو "محمد السد الشبراوي حسن" 41 عامًا، عامل، مُقيم بجزيرة "أبو عمرو" بدائرة المركز؛ حال عبوره قضبان السكة الحديدية من مكان غير مخصص للعبور، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبسؤال شقيق المتوفي، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة شقيقه أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة حادث قطار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مصراوي في منزل عريس زُف إلى الموت بسبب كرة القدم

    أخبار

  • محافظ الشرقية: إغلاق 70 محل مخصبات وأسمدة زراعية بدون تراخيص

    أخبار

  • قبل زفافه بأسبوع.. مقتل عريس على يد صديقه بسبب كرة القدم بالشرقية

    أخبار

  • أهالي بالشرقية يتحفظون على "بلطجي" طعن إمام مسجد بمطواة

    أخبار

إعلان

ac381a2589.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات