مصرع عامل أسفل عجلات القطار في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بعزبة "رأفت" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بدهس قطار لشخص أمام عزبة "رأفت"، التابعة لدائرة مركز أبو كبير.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار رقم 341 ركاب، القادم من القاهرة إلى المنصورة، بالمدعو "محمد السد الشبراوي حسن" 41 عامًا، عامل، مُقيم بجزيرة "أبو عمرو" بدائرة المركز؛ حال عبوره قضبان السكة الحديدية من مكان غير مخصص للعبور، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبسؤال شقيق المتوفي، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة شقيقه أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة حادث قطار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.