سجين إندونيسي هارب يستنجد بالشرطة لتعيده للسجن

جاكرتا- (أ ش أ):

بعدما شعر بالتعب من الهروب لمدة شهرين إثر فراره من زنزانته، طلب سجين إندونيسي من أسرته استدعاء ضباط الشرطة لاستلامه وإعادته إلى السجن.

وقال هيرمان سوسيلو ، وكان مسجونا بتهمة حيازة مخدرات في سجن سيلانج بنوجوك الإصلاحي في مدينة بيكانبارو عاصمة مقاطعة رياو، إنه شعر بالملل من الانتقال من مكان لآخر بعدما فر من السجن في مايو الماضي .. مضيفا "أسفت لهروبي من السجن، لقد كانت حياتي غير مستقرة لأن نطاق تحركاتي كان محدودا".

وذكر متحدث باسم الشرطة، وفقا لصحيفة "ذا جاكرتا بوست" إن ضباط الشرطة أخذوا هيرمان من منزل صديق له في بيكانبارو، مشيرا إلى أنه خلال هروبه، كان يتنقل في منطقة كوبانج رايا قبل أن يقترض أموالا من صديقه للهرب إلى منطقة أخرى.

وأشار المتحدث إلى أن السجين واجه صعوبة عندما كان ينتقل من منزل صديق إلى آخر، لذا قرر العودة للسجن الذي أودع فيه لحيازته كيلو جراما من الماريجوانا.