في هذا اليوم| تشكيل أقصر حكومة في مصر.. مقتل عدي وقصي صدام.. ميلاد هياتم

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حمل هذا اليوم 22 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1952 - تشكيل أقصر في مصر مدتها ساعات برئاسة أحمد نجيب الهلالي

في مثل هذا اليوم من عام 1952، تم تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمدة ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا في مصر.

تولى الهلالي الوزارة في مارس 1952 رافعا شعار التطهير قبل التحرير وشن هجوما على الوفد واعتقل جمعا من العناصر الوطنية وحل البرلمان وأعلن الأحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف، وسقطت هذه الوزارة في 2 يوليو 1952، وأعيد نجيب الهلالي باشا إلى الوزارة في 22 يوليو 1952 ثم استقال بعد 18 ساعة فقط لقيام ثورة 23 يوليو.

1987 - إطلاق النار على رسام الكاركتير الفلسطيني ناجي العلي بوجهه في لندن

في مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو لعام 1987، أغتيل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي سليم حسين العلي، والذي تميز بالنقد اللاذع في رسومه للكيان الصهيوني، ويعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين، له أربعون ألف رسم كاريكاتيري.

وأطلق شاب مجهول النار على ناجي العلي، ولكن ما أسفرت عنه التحقيقات البريطانية، أن الشخص يدعى بشار سمارة، وهو على ما يبدو الاسم الحركي لبشار الذي كان منتسبًا إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن كان موظفا لدى جهاز الموساد الإسرائيلي، وتمت العملية في لندن فأصابه في عينه اليمنى ومكث في غيبوبة حتى وفاته في 29 أغسطس 1987 ودفن في لندن رغم طلبه أن يدفن في مخيم عين الحلوة بجانب والده وذلك لصعوبة تحقيق طلبه.

2003 - القوات الأمريكية تقتل عدي وقصي نجلي رئيس العراق السابق صدام حسين

هاجمت القوات الأمريكية، في مثل هذا اليوم عام 2003 منزل في الموصل كان يختبأ به عدي وقصي، نجلي رئيس العراق السابق صدام حسين، وقامت بقتلهما.

وكان عُدي الابن الأكبر لصدام حسين، يملك صحيفة بابل وقناة محلية تدعى قناة الشباب. تزوج لفترة قصيرة من ابنة عمه سجى برزان ابراهيم الحسن سنة 1994، إلا ان الزواج انتهى بالانفصال بعد فترة قصيرة، أما قصي وهو الإبن الثاني للرئيس العراقي صدام حسين، م 2003، وقد اغتيل هو وابنه مصطفى وأخوه عدي في المعركة التي دارت مع قوة أمريكية بعد أن اكتشفت مكان اختبائهم إثر وشاية من صاحب المنزل الذي آواهم.

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مواليد هذا اليوم

1478 - الملك فيليب الأول، ملك مملكة قشتالة.

1510 - ألساندرو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1849 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.

1887 - غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

1888 - سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.

1925 - عايدة هلال، ممثلة لبنانية / مصرية.

1939 -نبيل المشيني، ممثل أردني.

وردة، مغنية جزائرية.

1946 -داني غلوفر، ممثل أمريكي.

ميريي ماتيو، مغنية فرنسية.

جونسون توريبيونج، رئيس بالاو.

1950 - هياتم، ممثلة وراقصة شرقية مصرية.

1953 - ريني فان در يكن، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1955 - ويليم دافو، ممثل أمريكي.

1962 - سعيد سالم، ممثل إماراتي.

1963 - إيميليو بوتراغينيو، لاعب كرة قدم إسباني.

1964 - جون ليجويزامو، ممثل كولومبي.

1965 - شون مايكلز، مصارع أمريكي.

1977 - غوستافو نيري، لاعب كرة قدم برازيلي.

1978 - دينيس روميدال، لاعب كرة قدم دنماركي.

1980 -ديرك كويت، لاعب كرة قدم هولندي.

كيت ريان، مغنية بلجيكية.

1984 - ستيوارت داونينج، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1992 - سيلينا غوميز، مغنية و ممثلة أمريكية.

1998 - ماديسن بتيس، ممثلة أمريكية.

2013 - جورج أمير كامبريدج، الثالث ترتيبًا على العرش البريطاني.

وفيات هذا اليوم

1908 - ويليام راندال كريمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.

1936 - أحمد عزة الأعظمي، كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي.

1979 - ساندور كوشيتش، لاعب كرة قدم هنغاري.

2003 -عدي صدام حسين، سياسي عراقي.

قصي صدام حسين، عسكري وسياسي عراقي.

2008 - الأمير فواز بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

يوم العدد ط.

اليوم الوطني لغرس الأشجار في جمهورية أفريقيا الوسطى.