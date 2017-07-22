صرف إعانات عاجلة للمزارعين المضارين بشمال سيناء

العريش- (أ ش أ):

قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء صرف إعانات عاجلة للمزارعين المضارين لحين الانتهاء من التقديرات النهائية للتعويضات المقررة لهم.

وقال المهندس عاطف عبيد مطر، مدير عام الزراعة فى المحافظة إنه فى إطار اهتمام الدولة بالمزارعين المضارين فى مراكز (العريش والشيخ زويد ورفح) فقد أصدر المحافظ تعليماته بسرعة صرف اعانات عاجلة لجميع المزارعين المضارين قيمتها 10 آلاف جنيه لكل مزارع من لجنة الاغاثة فى المحافظة، سواء الأراضى السابق حصرها وتقديرها من الجهات المعنية أو الأراضى الموجودة فى المناطق التى يصعب الوصول اليها بسبب الظروف الأمنية طبقا لاخطار المزارع نفسه وعلى مسئوليته.. على أن يتم خصم هذا المبلغ المنصرف كإعانة عاجلة من التعويض النهائى المقرر بعد استكمال اجراءات الحصر وتحديد المساحات وقيمة التعويضات.

وأوضح عبيد مطر، أنه يتم الصرف بناء على محضر قسم الشرطة وطلب مقدم الى مديرية الزراعة، ومعاينة من قبل الإدارة الزراعية المختصة أو الجمعية التابع لها المضار، ومعاينة أخرى من وحدة التضامن الاجتماعى فى المنطقة التابع لها على أن يتم تجميع الملفات ورفع الطلبات الى التضامن الاجتماعى والمحافظة حيث يتم الصرف بصفة عاجلة من لجنة الاغاثة بواقع 10 آلاف جنيه لكل مضار، وأنه عند استقرار الأوضاع تقوم اللجان المختصة بالمعاينة وحصر الأراضي وتحديد قيمتها حيث يتم خصم الاعانة العاجلة من اجمالى التعويض النهائى المقرر.

وأعلن أن المحافظ وافق على صرف هذا الإعانات بناء على شكاوى المزارعين المضارين من تأخر الصرف بسبب الإجراءات وصعوبة الوصول الى بعض المناطق للمعاينة والحصر، حيث وافق المحافظ على الصرف كإعانة عاجلة لحين الانتهاء من الاجراءات مثلما يتبع مع المبانى المتضررة والضحايا.

وقال إن اجمالي عدد المزارعين المضارين يبلغ نحو 600 مزارع فى زمام أراضى الائتمان، و 600 آخرين فى زمام أراضى التنمية والتوطين، مشيرا إلى أنه سبق الصرف لمضارى الطرق على مستوى المحافظة والطريق الدائرى بالعريش من الأراضي الزراعية القديمة، وجارى استكمال إجراءات الصرف للمضارين السابق حصرهم حتى عام 2017 وتحديد مساحاتهم للصرف لهم.