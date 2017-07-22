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اليوم.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بمطروح

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مصراوي Masrawy

اليوم.. يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بمطروح

08:31 ص السبت 22 يوليه 2017

اليوم.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بمطروح

القاهرة- (مصراوي):

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة محمد نجيب العسكرية، الأكبر في الشرق الأوسط بحضور عدد من أمراء الدول العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية.

ويشهد الرئيس، تخريج دفعة جديدة من جميع طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مجتمعين للمرة الأولى.

وتضم قاعدة محمد نجيب العسكرية 1155 منشأة حيوية، و72 ميدان تدريبي، وقاعة مؤتمرات كبرى، وعدد كبير من ميادين الرماية، وسكن الضباط وضباط الصف.

وتمثل القاعدة أكبر تجمعاً عسكرياً قوياً وقادراً على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية.

تم إنشاء القاعدة لتعزيز قدرة القوات المسلحة على حماية الحدود الغربية، ومن أبرزها محطة الضبعة النووية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، وحقول البترول في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة، وميناء مرسى الحمراء على البحر المتوسط، بحسب القوات المسلحة.

 

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مصراوي Masrawy

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