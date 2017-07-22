خالد لطيف: استضافة مصر للكرة الشاطئية طريقنا لتنظيم كأس العالم

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أبدى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة الشاطئية، سعادته بقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإسناد بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2018 إلى مصر.

ووجه لطيف، الشكر إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد، على جهودهما، خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف، وكل من سانده في إعداد الملف الخاص بالتنظيم، كما وجه الشكر الخاص، إلى خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وشركة بزيزنتيشن الراعي الراسمي للكرة المصرية، على مساندة وتدعيم الملف المصري في الاتحاد الإفريقي.

وقال لطيف في تصريحات صحفية: "أنا باحمد ربنا وباشكر كل من ساعدني في عمل الملف الذي مجهود مني علي مدار شهرين والحمد لله تم عمل ملف يليق بمصر، ولولا البطولات الناجحة التي سبق تنظيمها في شرم الشيخ ما كنا فكرنا في استضافة البطولة، ولولا ارتفاع مستوى منتخبنا ما كنت فكرت في استضافة البطولة".

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وتابع عضو اتحاد الكرة، "يمكن الظلم اللي وقع علينا في التصفيات السابقة وعدم تأهلنا هو اللي أعطاني حماس في استضافتها في مصر، وده كان هدفي منذ اللحظة الأولى في إشرافي على الكرة الشاطئية والهدف القادم استضافة كأس العالم لكرة الصالات والكرة الشاطئية".

كان الاتحاد الإفريقي، أسند بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2018 إلى مصر، وأكد «كاف» في بيانه أن مصر هي البلد الوحيدة التي أظهرت رغبة في تنظيم البطولة، حيث تقدمت بملف التنظيم قبل نهاية المهلة المحددة، لتفوز بالتزكية.