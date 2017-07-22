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دبلوماسي سابق: الأقصى يحتاج لمساعدة عربية.. وأدعو ترامب للتدخل (فيديو)

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دبلوماسي سابق: الأقصى يحتاج لمساعدة عربية.. وأدعو ترامب للتدخل (فيديو) دبلوماسي سابق: الأقصى يحتاج لمساعدة عربية.. وأدعو ترامب للتدخل (فيديو)

التحرير

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قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى مساعدة من الدول العربية والإسلامية، للتصدي لما يفعله الاحتلال داخل الأقصى.

وشدد حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، على أنه من الضروري أن يتقدم الرئيس الأمريكي ، بمبادرة لتسوية الأوضاع في فلسطين وحل الأزمة.
 
وتابع مساعد وزير الداخلية سابقا أنه في حالة ما لم تتدخل أطراف دولية للضغط على الإسرائيلية للتراجع عن وضع البوابات الإلكترونية على مداخل ومخارج الأقصى، سيتسمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو في عناده، مما سيزيد من تعقيد القضية الفلسطينية.

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