قبل انطلاقها اليوم.. أرقام لا تفوتك عن البطولة العربية

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تعود البطولة العربية للأندية إلى الحياة من جديد في نسختها التي تنطلق اليوم "الفترة بين 22 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل"، بمشاركة 12 فريقًا من أكبر الأندية العربية، وكانت البطولة توقفت على مدار 4 أعوام كاملة، بعد تاريخ حافل حملت ذكريات رائعة ومباريات مثيرة.

ويستعرض «التحرير» أبرز مشوار البطولة العربيه منذ بدايتها:

البداية:

ظهرت بداية البطولة العربية والتي كانت معرفه سابقًا باسم "دوري أبطال العرب"، وتبناها محيي الدين صالح كامل، رئيس القنوات الرياضية السعودية، لتجمع عددًا كبيرًا من الأندية صاحبة المراكز الأولى والأكثر شعبية في الدوريات العربية المحلية لتتنافس على "لقب بطل العرب".

وتتلخص فكرة البطولة في تجميع 32 فريقًا من كافة الدول العربية، ويتم اختيارهم وفق حصولهم علي بطولاتهم المحلية.

وجاءت فكرة إقامة أول بطولة عربية للأندية عام 1982، وشارك في أول بطولة 3 فرق هي: الشرطة العراقي والنجمة اللبناني والأهلي الأردني، وأقيمت في العراق واستطاع أن يحسم اللقلب الشرطة العراقي.

وبدأ انتظام البطولة في موعدها في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية بنظام الدورة المجمعة، وتم استحداث نسخ مختلفة بجانب بطولة أبطال الدوري، وإطلاق مسابقة أبطال الكؤوس والنخبة العربية، ولكن كان عمرها قليل ولم تنجح لأسباب تسويقية.

وبفضل عقود الرعاية كبيرة تكفلت إحدى القنوات الفضائية السعودية ART مع تغير نظام البطولة في 2004 وأصبح اسمها دوري أبطال العرب سعيا لاقامة مسابقة شبيهة بدوري أبطال اوروبا، ونجحت التجربة لفترة واجتذبت البطولة أندية لها شعبية ضخمة بفضل جوائزها الكبيرة لكنها بدأت في التراجع مع انخفاض القيمة المالية وابتعاد الرعاة مع انسحاب عدة أندية مهمة، منها الأهلي المصري، وتوقفت البطولة 4 أعوام قبل أن تعود بنظام مختلف من الاتحاد العربي لتقام لموسم واحد ثم تتوقف مرة أخرى قبل أن تتوقف نهائيًا وتعود للإنطلاق مرة أخرى من مصر بعد غياب 5 أعوام.

تفوق سعودي في البطولة:

حصد 18 فريقًا كأس البطولة، ويشهد تاريخ البطولة العربية للأندية تفوقًا سعوديًا، إذ تعتبر أندية المملكة الأكثر تحقيقًا للقب بواقع 8 مرات، ويبقى نادي الهلال والشباب الأكثر فوزًا بالبطولات العربية من الأندية السعودية، حيث حقق كل منهما 4 ألقاب، كما أن الأندية السعودية حققت الوصافة 4 مرات، تلتها الأندية التونسية التي حققت اللقب في 5 نسخ، والوصافة 5 مرات.

الفيصلي الأردني الأكثر مشاركة

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احتلت 5 أندية وصافة البطولة في النسخ الماضية وهي: الاتحاد والجيش السوري والإفريقي التونسي والوداد المغربي والترجي التونسي، بينما يعد الفيصلي الأردني الأكثر مشاركة في البطولة العربية بـ8 مرات.

رقم قياسي للنادي العراقي

يعد الكرخ العراقي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 3 ألقاب متتالية 1985 و1986 و1987، بينما آخر الأبطال هو الترجي التونسي بالفوز ببطولة 2009، ليصبح رصيده بطولتين بعد حصد اللقب عام 1993.

الأندية المصرية في البطولة العربية

احتلت مصر المركز السادس، من حيث الأكثر تتويجًا باللقب حيث توج الأهلي والزمالك باللقب مرتين، وجاء وصيفًا 3 مرات من أصل 5 مشاركات شارك كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي في البطولة العربية من قبل، على مدار 5 دورات حيث شارك الأهلي 1997 و1998، فيما شارك الزمالك عام 2003، وشارك الإسماعيلي عام 2004، وأخيرًا اشترك إنبي عام 2006، وتواجد الأهلي والزمالك مرة واحدة معًا في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003\2004 وكانا ضمن المجموعة الثانية، لكن الأهلي انسحب بعد تعادله في المباراة الأولى مع الهلال السعودي وتوج وقتها الزمالك باللقب.

تعود من جديد

تعود البطولة العربية بمسماها القديم هذا العام بجوائز مالية ضخمة وصلت إلى 5 مليون دولار، ويحصل كل فريق على 25 ألف دولار قبل مشاركته في دور المجموعات، ويحصل الوصيف على 600 ألف دولار، والفائز بلقب البطولة على 2.5 مليون دولار.