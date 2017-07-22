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وزيرالبترول: المنطقة الشمالية ما زالت بكرًا (فيديو)

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وزيرالبترول: المنطقة الشمالية ما زالت بكرًا (فيديو) وزيرالبترول: المنطقة الشمالية ما زالت بكرًا (فيديو)

التحرير

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الجزء الشمالي من الصحراء الشرقية، ما زال بكرًا، ولم يتم البدء في أعمال اكتشاف البترول فيه.

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء » على قناة «دي أم سي»، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وقبرص واليونان في مجال البحث البترولي بالبحر المتوسط.

وأوضح أن الدولة لديها خطة إستراتيجية لتنمية الاحتياطي البترولي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية ، سوف تسمح لنا بإجراء اكتشافات بترولية في البحر الأحمر.

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وتابع: «بدأنا الخطوات الفعلية لاستكمال باقي الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، وأن مصر ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد، فيما تفعله تركيا من ضغوط على قبرص».

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التحرير

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