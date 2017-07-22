جنرال أمريكي: "سي آي ايه" توقفت عن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة

واشنطن- (د ب أ):

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، الجمعة، إن الحكومة الأمريكية علقت عمليات تسليم سرية لأسلحة كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) تقدمها إلى مقاتلي المعارضة السورية.

وجاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء برنامج تسليح وتدريب ما يسمى بمسلحي المعارضة المعتدلة، والذي كانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من ذكرته يوم الأربعاء الماضي، بمثابة "الأخبار الممتازة" التي طال انتظارها.

وقال الجنرال توني توماس، قائد القوات الخاصة الأمريكية، إن هذه الخطوة ليست تنازلا لروسيا.

وأوضح توماس فى مؤتمر أمنى عقد بمدينة اسبن بولاية كولورادو إنها "ليست قطعا تنازلا لإرضاء الروس"، مضيفا "لقد جاء (القرار) كما اعتقد، بناء على تقييم حول طبيعة البرنامج، وما الذي نحاول انجازه، وإمكانية الاستمرار فيه".

وبدأت وكالة الاستخبارات المركزية البرنامج السري في عام 2013 تحت قيادة الرئيس باراك أوباما. وكانت الوكالة تزود مقاتلي المعارضة المعتدلة بالأسلحة الخفيفة والذخائر. غير أن العديد من المجموعات اشتكت فى الأشهر الأخيرة من تلقي القليل من المساعدة من الخارج.

وقال مسؤولون حكوميون لصحيفة "واشنطن بوست" إن قرار ترامب بوقف البرنامج يعكس اهتمامه بايجاد سبل للتعاون مع روسيا، أحد أهم داعمي الرئيس السوري بشار الأسد.