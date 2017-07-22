أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

واشنطن تهدد طهران بـ"عواقب وخيمة" حال رفضها الإفراج عن أمريكيين محتجزين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

واشنطن تهدد طهران بـ"عواقب وخيمة" حال رفضها الإفراج عن أمريكيين محتجزين

02:30 ص السبت 22 يوليو 2017

واشنطن- (د ب أ):

كثفت الولايات المتحدة الجمعة، الضغوط على إيران لإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لديها، مهددة إياها بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تطلق سراحهم.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن إدارة "تضاعف الجهود لإعادة جميع الأمريكيين المحتجزين في الخارج إلى الوطن"، مشيرا بشكل محدد إلى الأمريكيين المحتجزين في إيران.

وأشار البيت الأبيض إلى الحكم الذي صدر مؤخرا في إيران بحق زيو وانج الطالب بجامعة برينستون بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس.

وقال أيضا إن الرئيس دونالد ترامب يحث إيران على إعادة روبرت ليفنسون، الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، الذى فقد منذ أكثر من عشر سنوات.

كما طالب البيان إيران بإطلاق سراح سياماك نمازي وباقر نمازي، اللذين احتجزا خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما "إلى جانب جميع المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم إيران دون وجه حق".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب: عقوبات على إيران حال عدم الإفراج عن كل المحتجزين الأمريكيين

    أخبار

  • لافروف: أكدنا لواشنطن أن صواريخ لم تكن عابرة للقارات

    أخبار

  • لافروف: أمريكا تخفي قواعدها العسكرية في سوريا لأنها غير قانونية

    أخبار

  • إيران تعلن القضاء على مجموعة إرهابية شمال غربي البلاد

    أخبار

إعلان

50cd7946e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟