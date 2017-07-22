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البابا تواضروس الثاني يرأس اليوم قداس جناز رئيس دير المحرق

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس الثاني يرأس اليوم قداس جناز رئيس دير المحرق

01:26 ص السبت 22 يوليه 2017

البابا تواضروس الثاني يرأس اليوم قداس جناز رئيس دير المحرق

القاهرة- (أ ش أ):

يرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر السبت، قداس الجناز على الأنبا ساويرس أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط والذي سيقام بالكنيسة البطرسية بالعباسية.

وقال بيان للكنيسة الارثوذكسية إن الأسقف الراحل سيصلى عليه في ديره بعد غد الأحد بحضور رهبان الدير.

وكان دير المحرق قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة رئيسه الانبا ساويرس عن عمر ناهز ٧٤ عاما.

ولد الأنبا الراحل بالقاهرة في 23 يناير سنة 1943 وترهبن بدير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام، القوصية أسيوط في 11 أغسطس 1974 باسم الراهب بيشوي المحرقي وسيم قسًّا ثم قمصًّا ووكيلًا للدير عام 1975 ورسم خوري إبسكوبوس في عيد العنصرة عام 1977 (25 مايو) بيد المتنيح البابا الأنبا شنوده الثالث.

وسيم الانبا ساويرس أسقفًا ورئيسا لدير المحرق في 2 يونيو 1985 وظل في منصبه حتى وفاته اليوم.

يذكر أن دير المحرق احد محطات رحلة العائلة المقدسة بمصر وأقام فيه السيد المسيح والسيدة العذراء خلال وجودهم بمصر.

هذا المحتوى من

Asha

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