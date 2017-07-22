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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه إزاء قتل 3 فلسطينيين بالأراضي المحتلة

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مصراوي Masrawy

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه إزاء قتل 3 فلسطينيين بالأراضي المحتلة

01:18 ص السبت 22 يوليو 2017

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه إزاء قتل 3 فلسطينيين بالأراضي المحتلة

يويورك- (د ب أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه العميق إزاء مقتل ثلاثة فلسطينيين، الجمعة، في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وقال نائب المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في بيان له، إن جوتيريش دعا إلى إجراء تحقيق كامل في هذه الوفيات وأنه أكد مجددا "ضرورة احترام حرمة المواقع الدينية كأماكن للتأمل وليس العنف".

وذكر بيان فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة "يحث القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تزيد من تصعيد حدة التوترات".

وكان ثلاثة فلسطينيين قد لقوا حتفهم وأصيب مئات آخرين اليوم خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية احتجاجا على إصرار إسرائيل نصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى بغرض تفتيش المصلين.

وجاء نصب البوابات عقب مقتل ثلاثة فلسطينيين صباح الجمعة الماضية بعد أن شنوا هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

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مصراوي Masrawy

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