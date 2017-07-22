في الصيف.. 8 أعراض تشير لإصابتك بالجفاف وهذه الحلول

كتب - هشام عواض:

في فصل الصيف يتعرض الجسم للجفاف، ولهذا يجب أن يحصل على الترطيب اللازم، وذلك يتعلق مباشرة بمدى تمتع الفرد بجسم صحي وسليم.

ويفقد الجسم الماء من خلال التعرق والتنفس وفي الحمام، وهناك عدد من الأمور التي تدل عند حدوثها أن الجسم يعاني من الجفاف، بحسب موقع "drweil".

- قلة التبول

- لون البول داكن

- العطش المفرط

- جفاف الفم

- التعب والشعور الدائم بالنعاس

- صداع

- الشعور بالدوخة

- الارتباك

ولعلاج مشكلة نقص المياه في الجسم هناك طرق بسيطة وهي:

- الاحتفاظ بزجاجة مياه تحتوي على شريحة من فاكهة البرتقال أو الليمون طوال اليوم.

- شرب كوبًا من الماء قبل النوم وعند الاستيقاظ.

- تناول العصائر الطبيعية وتناول الخضروات والفواكهه الطازجة خاصة الغنية بالسوائل مثل البطيخ.

- شرب المياء قبل ممارسة الرياضة والتمارين.