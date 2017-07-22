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ضبط شقيقان متهمان بالتسبب في تسمم 12 شخصًا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط شقيقان متهمان بالتسبب في تسمم 12 شخصًا بالشرقية

12:39 ص السبت 22 يوليو 2017

ضبط شقيقان متهمان بالتسبب في تسمم 12 شخصًا بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، التابع لمديرية أمن الشرقية، أمس الجمعة، من ضبط شقيقان؛ متهمان ببيع وجبة سمك فاسدة تسببت في تسمم 12 شخصًا بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يُفيد باستقبال مستشفى الحسينية المركزي، كلًا من: "بهية ح.ع." 30 عامًا، ربة منزل، و"إبراهيم الـ.م." 32 عامًا، عامل، و"نرمين ع. ع." 18 عامًا، ربة منزل، و"محمد ع.ب" 62 عامًا، موظف بالمعاش، و"روضة أ.م." عامين، و"وردة ع.ع." 30 عامًا، ربة منزل، و"هاني م.ف." 21 عامًا، عامل، و"فاطمة ك.م." 20 عامًا، ربة منزل، و"سعيد ز.ز." 40 عامًا، عامل، و"عبدالسميع م. م." 70 عامًا، عامل، و"صبري م.م." 30 عامًا، عامل، و"آية ث.إ." 4 أعوام، مُقيمين بدائرة المركز، مصابين باشتباه في حالة تسمم.

وبالانتقال وسؤال المصابين، أفادوا بقيامهم بتناول وجبه سمك تونة، من أحد الباعه الجائلين يُدعى "فرج" ولا يعلمون باقي بياناته، وذلك بسوق "الخميس" بدائرة المركز، وتم إسعافهم وخروجهم من المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3919 إداري الحسينية لسنة 2017.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجلي المتهم سالف الذكر، وهم "محمد.ف." 28 عامًا، وشقيقه "محمود" 22 عامًا، بائعي أسماك، مُقيمان بمنشية "بشارة" دائرة المركز، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما ببيع الأسماك دون علمهما بأنها فاسدة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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