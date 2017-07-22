وكالة UNI تنفي مزاعم بالاستحواذ على حصة حاكمة فيها

القاهرة – مصراوى:

نفت وكالة UNI صحة الأنباء التي ترددت حول بيع حصص أو أسهم من الوكالة لأي طرف.

واستنكرت الوكالة في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، أمس الجمعة، عدم تحري الدقة في نشر المعلومات في هذا الشأن، وأدانت ما أفضى إليه ‏الادعاء المتعمد أيـًا تكن أسبابه من التباس أو عدم تحرٍ للدقة.

‏وأكدت وكالة UNI -التي تعد الأكبر في مصر الآن في مجالها- أنه لم تحدث فيها أية عمليات بيع أو شراء، وأنها ليست بصدد القيام ببيع أي حصص لشركة أو كيانات أخرى.

جاء ذلك ردًا على ما نُشِر في بعض وسائل الإعلام ويتضمن ادعاء وكالة الأخبار العربية ANA الاستحواذ على النسبة الحاكمة في وكالة UNI.

وأضافت أنها بدأت بالفعل في اتخاذ ‏الإجراءات القانونية تجاه من ادعى ونشر هذه المعلومات المغلوطة التي جانبه التوفيق فيها لعدم تدقيقه فيما نشر، الأمر الذي تعتبره وكالة UNI تعمدًا للإضرار بسمعتها الطيبة وموقفها القانوني ومكانتها المرموقة ‏في السوق الإعلامي الخبري في مصر بما تضمه من أفضل الكوادر والتجهيزات، حيث تتعامل مع كبريات ‏القنوات التلفزيونية والوكالات الإخبارية العالمية كنافذة محترفة تعكس وضع مصر ومكانتها.