أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وكالة UNI تنفي مزاعم بالاستحواذ على حصة حاكمة فيها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكالة UNI تنفي مزاعم بالاستحواذ على حصة حاكمة فيها

12:40 ص السبت 22 يوليو 2017

وكالة UNI تنفي مزاعم بالاستحواذ على حصة حاكمة فيها

 

القاهرة – مصراوى:

نفت وكالة UNI صحة الأنباء التي ترددت حول بيع حصص أو أسهم من الوكالة لأي طرف.

واستنكرت الوكالة في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، أمس الجمعة، عدم تحري الدقة في نشر المعلومات في هذا الشأن، وأدانت ما أفضى إليه ‏الادعاء المتعمد أيـًا تكن أسبابه من التباس أو عدم تحرٍ للدقة.

‏وأكدت وكالة UNI -التي تعد الأكبر في الآن في مجالها- أنه لم تحدث فيها أية عمليات بيع أو شراء، وأنها ليست بصدد القيام ببيع أي حصص لشركة أو كيانات أخرى.

جاء ذلك ردًا على ما نُشِر في بعض وسائل الإعلام ويتضمن ادعاء وكالة الأخبار العربية ANA الاستحواذ على النسبة الحاكمة في وكالة UNI.

وأضافت أنها بدأت بالفعل في اتخاذ ‏الإجراءات القانونية تجاه من ادعى ونشر هذه المعلومات المغلوطة التي جانبه التوفيق فيها لعدم تدقيقه فيما نشر، الأمر الذي تعتبره وكالة UNI تعمدًا للإضرار بسمعتها الطيبة وموقفها القانوني ومكانتها المرموقة ‏في السوق الإعلامي الخبري في مصر بما تضمه من أفضل الكوادر والتجهيزات، حيث تتعامل مع كبريات ‏القنوات التلفزيونية والوكالات العالمية كنافذة محترفة تعكس وضع مصر ومكانتها.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس "إبسوس": نرحب بمراجعة "الأعلى للإعلام" لبحوث الاستماع والمشاهدة

    أخبار

  • "الأعلى للإعلام" يوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات الخاصة

    أخبار

إعلان

385707b57c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل