العرب اليوم: "غضب" في القدس وإصابات بالمغرب

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

استشهد 3 فلسطينيين خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين في "جمعة الغضب" احتجاجًا على إجراءات أمنية لسلطات الاحتلال بخصوص المسجد الأقصى، كما قتل فلسطيني 3 مستوطنين بمدينة رام الله المحتلة، وشهدت مدينة الحسيمة المغربية مظاهرات أسفرت عن إصابات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

1 - جمعة الغضب .. 3 شهداء و377 مصاب في أحداث الأقصى

جانب من الاشتباكات بمحيط المسجد الاقصى بالقدس الجمعة (أ ف ب)

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، إصابة 377 فلسطيني خلال المواجهات في القدس والضفة الغربية. كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في القلب، كان قد نقل وهو مصاب بجروح حرجة من بلدة أبوديس إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

واستشهد شابان في مدينة القدس المحتلة، وشاب من بلدة أبو ديس اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة بعد صلاة الجمعة، وأصيب 193 فلسطينيًا خلال المواجهات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأخرجت الموظفين منه بالقوة.

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2- الاحتلال يقتل فلسطينيًا طعن أربع مستوطنين مات منهم ثلاثة

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس (أ ف ب)

لقي مواطن فلسطيني حتفه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد تنفيذه عملية طعن اسفرت عن مقتل 3 مستوطنين واصابة أخر في مستوطنة "حلميش" غرب الله. وافادت صحيفة معاريف الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بان الضحايا رجلان وإمراة إضافة إلى إصابة إمراة أخرى. وقالت وكالة " معا " الفلسطينية على موقعها الإلكتروني إن إسرائيل اعلنت، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطيني اقتحم منزلا في مستوطنة "حلميش" قرب قرية النبي صالح غرب رام الله وطعن 4 مستوطنين.

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3- إصابة 72 من قوات الأمن المغربية و11 متظاهرا في مظاهرات بالحسيمة

جانب من المظاهرات المغربية اليوم بالحسيمة (أ ف ب)

قالت السلطات المحلية في مدينة الحسيمة المغربية، إن 72 عنصرا من قوات الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، كماأصيب 11 شخصا من المتظاهرين، بعد المسيرة التي شهدتها المدينة أمس الخميس. ويذكر أنه رغم قرار سلطات إقليم الحسيمة، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2017، بشأن عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة يوم الخميس، حاولت مجموعة من 300 إلى 400 شخص في تحد لقرار المنع تنظيم مسيرة بالإقليم، من أجل المطالبة بالإفراج عن رفاقهم المعتقلين.

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4- الداخلية السعودية: مقتل 3 مطلوبين باشتباك مع الأمن في القطيف

أفراد من الشرطة السعودية (أرشيفية)

أفادت وزارة الداخلية السعودية بمقتل 3 مطلوبين باشتباك مع الأمن في القطيف الأسبوع الماضي، بعد رصدهم في سيارة مسروقة.

وأشارت الوزارة، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية، إن المطلوبين فتحوا النار على قوات الأمن. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت مقتل جندي وجرح آخر في حادث إطلاق نار على دورية لحرس الحدود بساحل الرامس بمحافظة القطيف شرقي البلاد.

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5- حزب الله يسيطر على مواقع لجبهة النصرة في عرسال اللبنانية

أحد مقاتلي حزب الله (أرشيفية)

سيطر حزب الله على منطقة الرهوة في جرود عرسال وموقع ضهر الهوة فى الجرود بشكل كامل، فيما استهدف الجيش اللبناني مجموعة من المسلحين كانت تحاول التسلل الى داخل عرسال .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "حزب الله" سيطر بالكامل على الرهوة في جرود عرسال، كما سيطر مقاتلو "حزب الله" على موقع ضهر الهوة، أهم المواقع في جرود عرسال، ونزعوا راية جبهة النصرة من الموقع ورفعوا راية المقاومة.

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