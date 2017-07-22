حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وصلت 3بوارج صينية، إلى قاعدة بالتيسك البحرية الروسية في بحر البلطيق للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا، وقررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة كان مقررًا إلى تركيا التي تعرضت إلى زلزال صباح الجمعة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقال الجيش الأمريكي إنه قتل قوات أمن أفغانية بالخطأ في غارة جوية.

1- مناورات بحرية روسية صينية في البلطيق

سفن حربية - أرشيفية

وصلت 3بوارج صينية، إلى قاعدة بالتيسك البحرية الروسية في بحر البلطيق للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

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2- برلين تعلق تسليم أسلحة إلى أنقرة

مقر شركة الأسلحة الألمانية هكلر آند كوخ في 26 يناير 2017 (أ ف ب)

قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة كان مقررًا إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان.

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3-إيران تعلن القضاء على مجموعة إرهابية شمال غربي البلاد

جنود إيرانيون - أرشيفية

أعلنت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية القضاء على مجموعة إرهابية في شمال غربي البلاد وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح وأسير.

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4-الجيش الأمريكي يقتل قوات أمن أفغانية بالخطأ

جنود أفغان - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش الأمريكي مقتل أفرادا من قوات الأمن الأفغانية بالخطأ في ضربة جوية أمريكية بإقليم هلمند في جنوب أفغانستان؛ واصفًا الحادث بأنه مؤسف وتعهد بإجراء تحقيق.

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5-زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا

آثار الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان الجمعة (أ ف ب)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قويا بلغت قوته 7ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب تركيا في ساعة مبكرة، الجمعة.

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