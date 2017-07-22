10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن إسرائيل تريد تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، فيما صرح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بأن الدوحة مستعدة لحوار مع الدول المقاطعة دون إملاءات أو تدخل في السيادة، وطالب وزير الخارجية الامريكية ريكس تيليرسن برفع الحصار المفروض على قطر، كما قال وزير إسرائيلي إن المسجد الأقصى لهم ولا حلول وسط بشأن السيادة.

1 - أبو مازن: إسرائيل تريد تقسيم المسجد الأقصى "مكانيًا وزمانيًا"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن (أرشيفية)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجميد الاتصالات مع إسرائيل على كافة المستويات لحين تراجعها عن إجراءاتها الأخيرة في المسجد الأقصى شرق القدس.

وقال عباس إن تلك "إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد الأقصى والتهرب من عملية السلام واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً".

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2- أمير قطر: مستعدون للحوار بدون إملاءات ولعل الأقصى يوحدنا

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (أرشيفية)

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده ترفض الإملاءات الخارجية والتي وصفها بأنها تخالف القوانين الدولية، كما أنها مستعدة للحوار. وأضاف أن الدول العربية المقاطعة اعتمدت على بعض الدول في المجتمعات الغربية وتبين لهم أن المجتمعات الغربية لن تخلط بين تهمة الإرهاب والإسلام السياسي، ولن تعمل على تشويه سمعة دول أخرى.

واستنكر إغلاق المسجد الأقصى، مضيفًا "عسى أن يكون ذلك حافزًا للوحدة والتضامن".

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3- تيليرسون: راضون عن جهود قطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون (أرشيفية)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة راضية عن الجهود القطرية لتنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التي وقعها البلدان الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز" الاخبارية. وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف تيلرسون، في مؤتمر صحفي قبيل اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في واشنطن، : "ينفذون الاتفاق بكل همة لذا أعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها".

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4- قرقاش: الضغط على قطر يؤتي ثماره

وزير الدولة الغماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش (أرشيفية)

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الخطوة القطرية بإصدار مرسوم لتعديل قانون مكافحة الإرهاب "إيجابية".

وقال قرقاش: "المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة الـ59 إرهابيا، ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل".

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5- الجبير: ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أرشيفية)

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج. وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو :"إن المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية"، بحسب ما ورد في وكالة الأناضول التركية.

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6- أردوغان: دعاية "الشركات الألمانية" مغرضة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

نفى الرئيس التركي رجب أردوغان، تقارير تحدثت عن وجود تحقيقات ضد شركات ألمانية في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.

وقال أردوغان، خلال خطاب له في إسطنبول، إن هذه "الدعاية المغرضة" تهدف فقط إلى ممارسة ضغوط على شركات ألمانية والتسبب في اضطرابات على المستوى الدولي.

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7- هنية: أنظار مليار ونصف المليار مسلم تتجه نحو القدس

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أرشيفية)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن معركة القدس هي معركة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، لافتاً إلى أن أنظار مليار ونصف مليار مسلم تتجه اليوم نحو القدس والمسجد الأقصى.

وقال هنية، خلال خطبة الجمعة، بالمسجد العمري وسط مدينة غزة: "نحن اليوم نعمل على إعادة القدس والأقصى إلى الحاضنة العربية"، مشدداً على رفض كل الإجراءات والمخططات الإسرائيلي في القدس والأقصى.

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8- إسرائيل: المسجد الأقصى لنا ولا حلول وسط بشأن السيادة

وزير المواصلات والعلوم في الحكومة الإسرائيلية إسرائيل كاتس (أرشيفية)

قال وزير المواصلات والعلوم في الحكومة الإسرائيلية إسرائيل كاتس، بأن المسجد الأقصى لإسرائيل ولا يوجد حلول وسط بشأن السيادة، وفقًا لما نشرته المواقع العبرية.

وأشارت هذه المواقع بأن الوزير كاتس من حزب "الليكود" وأحد وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، وضح بشكل قاطع ما صدر عن المجلس الوزاري المصغر من قرارات متعلقة ببقاء البوابات الالكترونية على مداخل المسجد الاقصى، ولم يمنح المجلس الوزاري الشرطة الاسرائيلية اتخاذ قرار بهذا الشأن.

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9- لافروف: لا أسس قانونية لتواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

أعلن وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا توجد أية أسس قانونية لتواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا.

وقال لافروف: "لقد سمعت بل وقرأت في ذات الوقت أن لدى الولايات المتحدة عشر قواعد على الأراضي السورية… نحن لا نخفي عن أحد القاعدتين التابعتين لنا في سورية، وقد تم إنشائهما هناك على أساس اتفاقيات حكومية، ومهمتهما تقديم الدعم في محاربة الإرهابيين"، بحسب وكالة سبوتنيك.

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10- بيتر ألتماير: إجراءاتنا ضد تركيا ضرورية للغاية

بيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

دافع بيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية ضد تركيا، معتبرا تلك الإجراءات "ضرورية للغاية"، وذلك على خلفية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد اعتقال تركيا عدد من النشطاء في حقوق الإنسان، من بينهم مواطن ألماني.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها بعد غد الأحد: "لدينا واجب حماية تجاه مواطنينا وشركاتنا".

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