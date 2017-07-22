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بخيت: «أي صاحب شقة مأجرها يسلم صورة بطاقة المستأجر لأقرب قسم شرطة»

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بخيت: «أي صاحب شقة مأجرها يسلم صورة بطاقة المستأجر لأقرب قسم شرطة» بخيت: «أي صاحب شقة مأجرها يسلم صورة بطاقة المستأجر لأقرب قسم شرطة»

التحرير

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قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن هناك قانون ينظم استخدام الشقق المفروشة والمغلقة، موضحًا أن هذا القانون يجبر كل من يسكن شقة مفروشة أن يقوم بالذهاب إلى أقرب قسم شرطة تابع للمكان المتواجد فيه الشقة، وتسليم كل المعلومات عن المستأجر.

وأضاف بخيت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء اليوم الجمعة، أن السبب في عدم ذهاب المأجر إلى قسم الشرطة، خوفًا من دفعهم الضرائب، مشيرًا إلى أنه لابد من المأجر أن يقدم كل المعلومات عن المستأجر كي يخلي مسؤوليته إذا حدث أى عمل إرهابي.

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وتابع: «صاحب الشقة مسئول عن اللي سكِنه الشقة، وبالتالي مسئول إنه يعرف كل البيانات عنه، ويقع عليه شروط جزئية، عندنا قوانين ومش بنعمل بيها، أي صاحب شقة يسكن عنده حد لازم ياخد صورة من بطاقته وصورة من العقد ويسلمها لأقرب قسم شرطة».

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التحرير

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