خطيب الأقصى: اليهود يسعون إلى «تنغيص» الحياة على المسلمين

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قال الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، إن اليهود يسعون إلى «تنغيص» الحياة على المسلمين داخل القدس، بهدف كسر شوكة الشعب الفلسطيني وإرضاء اليمين المتطرف داخل إسرائيل، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفيات واعتقلت الجرحى الفلسطينيين اليوم، لافتًا إلى أنه لا يوجد قوة رادعة تستطيع منع إسرائيل عن انتهاكاتها بشأن المسجد الأقصى.

وأوضح «عكرمة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، الذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل على قناة «دريم» أن كل الاتصالات السياسية مع إسرائيل فاشلة، مضيفًا: «لا نريد من العرب أن يشجعونا على انتفاضة جديدة وهم يتفرجون علينا وهم مكتفون الأيدي نريد دعمًا وغطاءً لدهورنا وليس مجرد إعلام».

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وتابع: «الاحتلال يسعى إلى استغلال الظروف والخلافات العربية في تحقيق أهدافه وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».