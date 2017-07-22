محلل فلسطيني: إسرائيل تستغل انقسام العرب لتحويل الأقصى لتراث يهودي (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أدان حمزة إسماعيل أبو شنب، باحث ومحلل سياسي فلسطيني، ما فعله جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاه المتظاهرين الفلسطينين واستخدامهم القوة المفرطة، التي تسببت في استشهاد 3 واصابة المئات من الفلسطينيين خلال تظاهرات اليوم في «جمعة الغضب».

وأضاف أبو شنب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن إسرائيل تريد أن تحول المسجد الأقصى إلى تراث يهودي، ومنع المصلين من الصلاة داخل القدس، وتقسيمه الاقصى تقسيم زماني ومكاني.

شاهد أيضا

وشدد الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، على أن إسرائيل تستغل فرصة انشغال الدول العربية بالخلافات التي بينهم، وتسعى للاتساع داخل فلسطين، مضيفًا: «إسرائيل مستمرة في الاستيطان وتنشر جنودها في كل أرجاء الدولة الفلسطينية».