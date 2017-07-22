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اليوم.. الحكم على المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات

12:30 ص السبت 22 يوليو 2017

اليوم.. الحكم على المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات

هشام بركات

كتب – محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بإحالة أوراق 31 متهمًا، في اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق إلى المفتي، وهم: "أحمد محمد عبد الهادي، محمد جمال، محمود فتحي، كارم السيد، يحيى السيد، قدري محمد، أحمد طه، صلاح الدين خالد، علي السيد، أبو القاسم يوسف، محمد السيد إبراهيم، أحمد حجازي، محمود عبد الرحمن، محمد الأحمدي، ياسر إبراهيم، أبو بكر عبدالمجيد، عبدالله جمعة، عبدالرحمن سليمان، معاذ حسين، أحمد محمد عزت، إبراهيم شرقاوي، أحمد محروس، سلام مكاوي، إسلام محمد، حمزة السيد، يوسف السيد، محمد عبد الحفيظ، السيد الصيفي، بسطاوي غنيم، مصطفى حامد".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية بالخارج، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

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