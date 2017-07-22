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مصدر بـ "الكسب غير المشروع": حسين سالم لن يُلاحق قضائيًا بعد تصالحه مع الدولة

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مصراوي Masrawy

مصدر بـ "الكسب غير المشروع": حسين سالم لن يُلاحق قضائيًا بعد تصالحه مع الدولة

12:10 ص السبت 22 يوليو 2017

رجل الأعمال حسين سالم

كتب - عمرو علي:

صرح مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أن عودة رجل الأعمال حسين سالم، إلى قانونية، ولا توجد أية ملاحقات قضائية ضده، بعد تصالحه مع الدولة وسداده مبلغ 5.3 مليار جنيه.

ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، حسين سالم رجل الأعمال المصري الشهير قادما من إسبانيا، وذلك بعد أن تصالح مع وقام بسداد كل المديونيات، وتم رفع اسمه من على قوائم المطلوبين.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته؛ نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة والتي تقدر بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، مضيفًا أن هذه الممتلكات تمثل نحو 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة بـ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا.

وأضاف المصدر، أنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وأن التصالح يأتي ضمن التزام وزارة العدل، -ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع- بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إليه وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير مشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح في ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع، وبالتالي فإن عودته مساء الجمعة تعد طبيعية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حجزت قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال، للحكم بجلسة 22 أغسطس المقبل.

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