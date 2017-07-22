وفاة أقدم برلماني مصري.. رافض معاهدة "كامب ديفيد" وحكم الإخوان
وفاة أقدم برلماني مصري.. رافض معاهدة "كامب ديفيد" وحكم الإخوان
11:53 م الجمعة 21 يوليو 2017
ارشيفية
الدقهلية - رامي القناوي:
توفي ممدوح فودة عميد نواب البرلمان بالدقهلية، مساء اليوم الجمعة، في مدينة المنصورة، والذي تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عدة دورات متتالية من سنة 1971 وإلى العام 2005، وشغل رئيس مجلس إدارة الحوار الرياضي لدورتين متتاليتين.
وكان فودة ضمن أشهر من اعترضوا على معاهدة "كامب ديفيد"، وقال "لا" عليها في وجه الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأعلن فودة بعد ثورة 25 يناير أن "حكومة عصام شرف باعت الثورة للإخوان المسلمين".
وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي ذكره في أحد خطاباته الأخيرة بـ " فودة بتاع المنصورة"، وذلك لرفضه حكم الإخوان، ومعارضته لهم، واتهمه مرسي -آنذاك- بفرض أعمال عنف ضد حكم الإخوان.
تمتع فودة بحب كبير في مدينة المنصورة، خاصة لما عُرف عنه من التوسط في مشكلات المواطنين، وتبني قضاياهم، بالإضافة إلى التدخل لتعيين عدد كبير من الشباب في وظائف حكومية.
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