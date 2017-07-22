قيادي بـ"فتح": السلطة لا تستطيع وحدها مواجهة "غول الاستيطان"

القاهرة – (مصراوي)

قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إنه يجب على القيادة الفلسطينية أن تلتحق بالجماهير في الميدان، وأن تدرك أنه لا يوجد شريك على الجانب الأخر، مشيرا إلى أن لقاءات السلطة والقيادات السياسية لن يكون لها مخرجات حقيقية، لأن القضية أكبر بكثير من قيادة السلطة وأكبر من أن تُترك للقيادة الفلسطينية وحدها، مؤكدا أن السلطة تستطيع أن تواجه الغول الاستيطاني وحدها.

وأضاف عليان خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن هناك من يحاولون أن يتنصلوا من المسئولية الكبيرة ويلقوا الكرة في الملعب الأردني، خاصة أن الأقصى والمقدسات الإسلامية تتبع الأوقاف الأردنية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني حدد خطواته، وأن المرجعيات الدينية في المدينة المقدسة حددت خطواتها، وأن القدس بات لها مرجعية حقيقية، لافتا إلى أنه منذ استشهاد الشهيد "ياسر عرفات" و"فيصل الحسيني" فقدنا إلى حد ما البوصلة نحو مرجعية حقيقية في المدينة المقدسة.

وأوضح عليان أنه خلال هذه الهبة استطاعت المرجعيات الدينية أن تكون هي المرجعية الحقيقية في القدس وأخذت القرار، وعلى القيادة السياسية أن تلتزم بقرار المرجعية الدينية في القدس، والتي تتمثل في أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 2000، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في البوابات الالكترونية أو إغلاق المسجد الأقصى بل أن الوصايا الأردنية على الأقصى تتمثل في أن تكون هناك مسئولية أردنية للأوقاف الإسلامية على النواحي الإدارية والفنية والأمنية، وهو ما يجب إعادته.

وتابع عليان أن عملية السلام انتهت في اللحظة التي اقتحم فيها "آرئيل شارون" المسجد الأقصى، وكانت رسالة للفلسطينيين بأنه لا يوجد سلام وانتهت أوسلو، مؤكدا أنه منذ ذلك اليوم وحتى الآن إسرائيل تنفذ مخطط السيطرة الكاملة على الأقصى، لأن الإسرائيليين يعلموا حسم القضية الفلسطينية وإنهاء حلم إقامة دولة فلسطينية يتمثل في القدس والأقصى، مشددا على ضرورة أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 2000.