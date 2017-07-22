محمد كامل: بريزنتيشن تأمل في اكتمال ملحمة البطولة العربية بعودة الجماهير

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أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت وصاحبة حقوق البث في البطولة العربية، أنه يتمنى موافقة الأمن المصري على حضور الجماهير لمباريات البطولة العربية والتي تقام في القاهرة والإسكندرية، حتى تكتمل الصورة الجيدة فيها من خلال تنظيم البطولة حتى الآن.

وأثنى كامل على المجهود الذي تقوم به شركة صلة في تنظيم البطولة العربية بالقاهرة والتي تقام لأول مرة، مؤكدًا أنه كان يتمنى موافقة الأمن على السماح ببيع التذاكر للجماهير حتى تكتمل الصورة بتواجد الجمهور في المدرجات لأن النجاح يأتي مع تواجد الجمهور في الملاعب.

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وأوضح رئيس الشركة أنه يأمل أن تعوض الدعوات الخاصة، غياب الحضور الجماهيري عن المباريات وأن تساعد في إضفاء صورة طيبة عن مصر وعن البطولة التي يسعى الجميع لأن تكون أهم البطولات في آسيا وإفريقيا خلال السنوات المقبلة.

