أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محمد كامل: بريزنتيشن تأمل في اكتمال ملحمة البطولة العربية بعودة الجماهير

Google+ Print
محمد كامل: بريزنتيشن تأمل في اكتمال ملحمة البطولة العربية بعودة الجماهير محمد كامل: بريزنتيشن تأمل في اكتمال ملحمة البطولة العربية بعودة الجماهير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت وصاحبة حقوق البث في البطولة العربية، أنه يتمنى موافقة الأمن المصري على حضور الجماهير لمباريات البطولة العربية والتي تقام في القاهرة والإسكندرية، حتى تكتمل الصورة الجيدة فيها من خلال تنظيم البطولة حتى الآن.

وأثنى كامل على المجهود الذي تقوم به شركة صلة في تنظيم البطولة العربية بالقاهرة والتي تقام لأول مرة، مؤكدًا أنه كان يتمنى موافقة الأمن على السماح ببيع التذاكر للجماهير حتى تكتمل الصورة بتواجد الجمهور في المدرجات لأن النجاح يأتي مع تواجد الجمهور في الملاعب.

شاهد أيضا

وأوضح رئيس الشركة أنه يأمل أن تعوض الدعوات الخاصة، غياب الحضور الجماهيري عن المباريات وأن تساعد في إضفاء صورة طيبة عن وعن البطولة التي يسعى الجميع لأن تكون أهم البطولات في آسيا وإفريقيا خلال السنوات المقبلة.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل