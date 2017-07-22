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بالصور| حماس كبير في مران المصري استعدادا للزمالك

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بالصور| حماس كبير في مران المصري استعدادا للزمالك بالصور| حماس كبير في مران المصري استعدادا للزمالك

التحرير

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شهد المران المسائي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، والذي أقيم على استاد بورسعيد بحضور جماهيري حماسًا كبيرًا من جانب جميع اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم لنيل ثقة مديرهم الفني حسام حسن مبكرًا، حيث أدى اللاعبون التقسيمة المصغرة التي اُختتم بها المران بحماس كبير.

كان المران قد بدأ كالمعتاد بتدريبات الإحماء، ثم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تقوم كل واحدة منها بالجري حول الملعب بتدرج معين في السرعات، تم التدريب على الجمل الخططية والتكتيكية والتي ركز الجهاز الفني من خلالها على التعامل مع الكرات العرضية في المواقف الدفاعية والهجومية، قبل اختتام المران بتقسيمة مصغرة في منتصف ملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين.

وشهد المران تعليمات من الجهاز الفني على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل تخطي مباراة بالدور نصف النهائي لبطولة كأس والمقرر اقامتها في التاسع من أغسطس المقبل.

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