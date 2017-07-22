مران الزمالك| جلسة بين إيناسيو واللاعبين وتركيز شديد قبل مواجهة الفتح المغربي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خاض فريق الكرة بنادي الزمالك، باستاد الإسكندرية استعدادًا لانطلاقة مبارياته بالبطولة العربية أمام الفتح الرباطي المغربي يوم الأحد المُقبل.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية، وعدم زيادة الحمل البدني للاعبين قبل المواجهة.

وقام البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، بعقد جلسة في بداية المران استمرت ما يقرب من ربع ساعة، تحدث فيها عن البطولة العربية، وأهمية الفوز بها لإسعاد الجماهير البيضاء في الموسم الجاري.

شاهد أيضا

وطالب المدير الفني اللاعبين بالالتزام والتركيز للحصول على فرصة في المباريات واستثمارها بشكل جيد لضمان الحفاظ على مكان أساسي في التشكيل الأساسي.

وقسّم المدير الفني للزمالك لاعبيه إلى مجموعتين خلال المران، الذي أُقيم على ملعب استاد الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الفتح الرباطي المغربي يوم الأحد بالبطولة العربية.

وقام إيناسيو ومعه طارق يحيي بالإشراف على المجموعة الأساسية، التي يركز على الاعتماد عليها في المواجهة، فيما تولى مدحت عبد الهادي ومدرب الأحمال جواوو تفاريز المجموعة الثانية.