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لتحرشه بقاصر.. حبس صاحب مقولة "أحلى سجاير" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

لتحرشه بقاصر.. حبس صاحب مقولة "أحلى سجاير" في الشرقية

11:44 م الجمعة 21 يوليو 2017

المتهم

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، تحت إشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس بائع السجائر المتجول "عبدالمجيد. ع. ع" صاحب مقولة "أحلى سجاير"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة قاصر أثناء مرورها بالطريق العام في مدينة الزقازيق.

وكان مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، تلقى اليوم الجمعة بلاغًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بضبط "عبدالمجيد. ع. ع" 31 عامًا، بائع سجائر متجول، اشتهر بمقولة "أحلى سجاير"، متهمًا بالتحرش الجسدي بفتاة قاصر.

ضُبط المتهم بناءً على بلاغ من إحدى السيدات، تتهمه فيه بالتحرش الجسدي بابنتها، وحرر عن ذلك المحضر رقم 11335 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمه التحرش جسديًا بفتاة قاصر.​

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مصراوي Masrawy

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