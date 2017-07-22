ترامب: عقوبات على إيران حال عدم الإفراج عن كل المحتجزين الأمريكيين

القاهرة – (مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده على استعداد لاتخاذ إجراءات جدية ضد إيران في حال عدم إطلاقها سراح كل المعتقلين الأمريكيين لديها.

وأضاف بيان صادر الجمعة عن البيت الأبيض، أن ترامب يضاعف الجهود من أجل إعادة كل المسجونين بشكل غير عادل من الأمريكيين في الخارج. وأدان ترامب كل الدول التي تحتجز أشخاص دون سبب.

ثم وجه البيان الحديث إلى إيران وجاء به "لحوالي 40 عامًا، استخدمت إيران الاحتجاز كأداة في سياسة دولتها، وممارسة مستمرة حتى هذا اليوم مع الحكم بسجن تشي وانج لمدة 10 سنوات".

وتابع ترامب أن إيران مسئولة عن سلامة كل مواطن أمريكي محتجز لديها. وطالب طهران بإعادة روبرت ليفنسون إلى أمريكا، والمحتجز منذ 10 سنوات، وطالبها أيضًا بالإفراج عن سياماك وباقر نامازي، الذين احتجزوا خلال فترة حكم الرئيس السابق أوباما بدون سبب عادل.

واختتم البيان بأن ترامب يجهز لفرض عقوبات جديدة وقوية في حال عدم الإفراج عن مواطني الولايات المتحدة المحتجزين لديها وإعادتهم إلى وطنهم.