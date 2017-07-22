"علقة ساخنة" لمنجد على يد والدي زوجته ونجليهما بالعياط
"علقة ساخنة" لمنجد على يد والدي زوجته ونجليهما بالعياط
11:44 م الجمعة 21 يوليو 2017
مستشفى أم المصريين العام
كتب - محمد شعبان:
أصيب منجد بنزيف بالمخ بعد تعرضه للضرب على يد والدي زوجته ونجليهما بمركز العياط؛ بسبب خلافات عائلية.
وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث البدرشين والعياط، أن مشادة كلامية نشبت بين حافظ محروس 32 عاما، منجد، ووالد زوجته "عدلي ع."، 60 عاما، عامل، وزوجته "سيدة"، 50 عاما، ونجليهما "محمود"، 20 عاما، و"أحمد"، 24 عاما؛ بسبب خلافات عائلية.
تطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأربعة على المنجد بالضرب محدثين إصابته بجرحين قطعيين بالجبهة، ونزيف داخلي بالمخ.
وتمكن العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، من ضبط المتهمين، ونقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين العام.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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