أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

طارق فهمي: خطاب أمير قطر يؤكد ارتباكه

Google+ Print
طارق فهمي: خطاب أمير قطر يؤكد ارتباكه طارق فهمي: خطاب أمير قطر يؤكد ارتباكه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، مساء الجمعة، إن خطاب الأمير القطري تميم بن حمد، عليه العديد من الملاحظات، إذ لم يتم إذاعته مباشرة بل تم تسجيله، لافتًا إلى أن هناك سوابق لتدخل قناة «الجزيرة» في قطع خطابات الأمير.

أضاف فهمي، خلال مداخلة عبر فضائية «الغد»، أن الخطاب تعرض لعملية «مونتاج»، مما يشير إلى وجود حالة من الارتباك بسبب الأزمة، خاصةً أنه أول خطاب له منذ اشتعالها، مشيرًا إلى أن الدول العربية المقاطعة لقطر تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها من خلال الخارجية.

أوضح أن «ظهور تميم الآن يشير إلى أنه يواجه صعوبات داخلية داخل  الأسرة، وهي ما يؤشر إلى أنه ليس حرًا في إذاعة الكلمة بثًا مباشرًا وتعرضها للمونتاج كان ضرورة ليظهر بصورة الرجل القوي».

شاهد أيضا

أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن «هناك شيء ما يجري، وأن الخطاب التبريري جاء في محاولة للالتفاف على الأزمة والدخول في ملفات لا علاقة لها بالأزمة مثل ملف الأقصى».

تابع أن الخطاب يشير إلى أمرين، الأول التيقن بردود الفعل السلبية داخل الرأي العام القطري تجاه سياسات الدولة، أو أن هناك صراعات داخلية داخل الأسرة مما دفعه لمخاطبة الشعب القطري الذي كان مُحيد منذ البداية، وأن هناك تيار أخر يدفع في اتجاه معاكس، معتبرًا كلمته نوعًا من التعبئة أو دعوة إلى الاستنفار للقوى الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية