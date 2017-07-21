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الأمم المتحدة: وباء الكوليرا باليمن الأكبر من نوعه في العالم

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: وباء الكوليرا باليمن الأكبر من نوعه في العالم

11:13 م الجمعة 21 يوليو 2017

الأمم المتحدة: وباء الكوليرا باليمن الأكبر من نوعه في العالم

نيويورك - (أ ش أ)

أعلن نائب الناطق الرسمي باسم لأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الجمعة، أن وباء الكوليرا في اليمن يعتبر الأكبر من نوعه في العالم وأن عوارض المرض تظهر لدى 5 آلاف شخص هناك كل يوم.

وقال فرحان - وفقًا لقناة ( سكاي نيوز ) - "إنه تم تسجيل خلال الفترة من 27 أبريل الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، تسجيل حوالي 370 ألف حالة يشك بوجود الكوليرا فيها وتوفي خلال ذلك بسبب هذا المرض أكثر من 1800 شخص".

وأشار فرحان حق إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يبذلون كل الجهود الممكنة لمعالجة المصابين وكبح جماح انتشار المرض.. مضيفا أن المنظمة تقوم بنقل مياه الشرب النقية إلى اليمن وفتحت هناك دور رعاية ونقلت إليها أكثر من 800 ألف عبوة من المحلول الوريدي وغيرها من الأدوية.

ولفت إلى أن انتشار الكوليرا في اليمن لا يزال قويا وبعيدا من القضاء عليه، معربا عن تخوفه من زيادة المرض مع بدأ موسم الأمطار في اليمن.

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