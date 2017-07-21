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34 صورة ترصد اشتباكات الأقصى في "أسبوع الغضب"

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مصراوي Masrawy

34 صورة ترصد اشتباكات الأقصى في "أسبوع الغضب"

11:02 م الجمعة 21 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

صور- مشاهد من الأقصى في

الألبوم التالى

صور- مشاهد من الأقصى في "جمعة الغضب"

كتب - علاء المطيري:

اندلعت، الجمعة، اشتباكات بين الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، لإعلان رفضهم البوابات الإلكترونية التي يضعها الاحتلال على أبواب المسجد.

وأدت الاشتباكات إلى استشهاد 3 شبان وإصابة 377 آخرين.

واعتصم الفلسطينيون أمام أبواب المسجد الأقصى رافضين الدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز ضد المعتصمين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورًا، ترصد الأوضاع في القدس المحتلة، ويرصد جانبًا منها اشتباكات الأربعاء الماضي، بينما ترصد صورًا أخرى اشتباكات اليوم التي عرفت بـ"جمعة الغضب".

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مصراوي Masrawy

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