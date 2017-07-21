الاحتلال يقتل فلسطينيًا طعن أربع مستوطنين مات منهم ثلاثة

بيت لحم - (د ب أ)

لقي مواطن فلسطيني حتفه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد تنفيذه عملية طعن اسفرت عن مقتل 3 مستوطنين واصابة أخر في مستوطنة "حلميش" غرب الله.

وافادت صحيفة معاريف الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بان الضحايا رجلان وإمراة إضافة إلى إصابة إمراة أخرى.

وقالت وكالة " معا " الفلسطينية على موقعها الإلكتروني إن إسرائيل اعلنت ، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطيني اقتحم منزلا في مستوطنة "حلميش" قرب قرية النبي صالح غرب رام الله وطعن 4 مستوطنين.

وهرعت سيارات الاسعاف الاسرائيلية الى المستوطنة وهبطت مروحية في المكان، اضافة إلى قدوم تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال الى المنطقة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين صباح الجمعة الماضية بعد أن شنوا هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

وعقب الحادثة أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى ظهر الأحد وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات إلكترونية للتفتيش والمراقبة على مداخل المسجد الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.

وسببت الخطوة الإسرائيلية مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين يرفضون دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية والشرطة الإسرائيلية التي تصر على إجراءاتها.