أعضاء «زايد» يواصلون التصعيد للتصويت في انتخابات الأهلي

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، عن نية أعضاء النادي لرفع دعوى قضائية ضد مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، برئاسة محمد سويلم، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر لهم من حكم القضاء الإداري بأحقيتهم في التصويت في الانتخابات المقبلة.

وأكد المصدر أنه قرر الأعضاء اتخاذ هذه الإجراءات القانونية ضد محمد سويلم بصفته، بسبب ممطالته في تنفيذ حكم القضاء وعدم وضع الأعضاء في كشوف الانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المُقبلة.

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واتفق الأعضاء بعدم التنازل عن حقهم ومواصلة تصعيد الأمر ضد «سويلم»، حفاظًا على حقهم المسلوب، وأحقيتهم في المشاركة والتصويت خلال انتخابات النادي المُقبلة.