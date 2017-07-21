مران الأهلي| عودة متعب وغالي.. وظهور أول لإسلام محارب

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انتظم الثنائي حسام غالي وعماد متعب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمران الفريق مساء اليوم، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان غالي قد غاب عن مران الأهلي بالأمس بسبب ظروف خاصة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

بينما تعافى «متعب» من آلام الأسنان، التي أبعدته عن التقسيمة الجماعية بالأمس، وغادر المران على أثرها.

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وشهد المران أول ظهور لإسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتقل حديثًا من صفوف نادي سموحة، وقد أدى تدريبات تأهلية على هامش مران الفريق الجماعي.

وخصص أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال بالنادي الأهلي، برنامجًا خاصًا للاعب، بسبب أنه يعاني من إجهاد عام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني، غدًا السبت، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.