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خبير استراتيجي: خطاب أمير قطر محاولة فاشلة لـ"تبيض الوجه"

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مصراوي Masrawy

خبير استراتيجي: خطاب أمير قطر محاولة فاشلة لـ"تبيض الوجه"

10:30 م الجمعة 21 يوليو 2017

اللواء حسين عبدالرازق

كتب - علاء المطيري: 

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء حسين عبدالرازق، إن كلمة أمير قطر، الشيخ تميم، تؤكد أنه يُصر على عناده في وصم التجمع العربي المعارض للسياسات القطرية، وحاول أن يضع الدول العربية في مواجهة مع الغرب والتقليل من المبادرة العربية لمحاربة الإرهاب.

وأضاف عبدالرازق خلال لقاء له على فضائية "الغد" ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدول العربية فاض بها الكيل من سياسات "تميم"، مؤكدًا أن أمير قطر ليس حر الإرادة في صنع السياسات القطرية، وأن هناك من يحركه ويدفعه لوضع تلك السياسات.

وأوضح عبدالرازق أن كلمة أمير قطر - الموضوعة من قبل آخرين - هي محاولة لتبيض وجهه أمام شعبه، إلا أنه اعتبرها محاولة سلبية، مشيرًا إلى أن الخطاب موجّه إلى الشعب القطري بالدرجة الأولى، ولم يتناول ما يمس الأزمة بل ألقى خطاب عاطفي.

وأشار عبدالرازق إلى أن الدول العربية حريصة على قطر لأنها ضمن منظومة الأمن القومي العربي، إلا أن حاكمها يتخذ مفهومًا خاصاً يضعه لهم أشخاص ليس لديهم حنكة حول الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن هناك رصد للتدخلات القطرية في الشئون الداخلية للدول العربية، لافتًا إلى أنه يجب على الدوحة أن تتخلى عن هذا الفهم الذي يلحق الضرر البالغ لها.

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