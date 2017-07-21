الجيش يقتل 30 إرهابيًا ويدمر 16 عربة منها 4 مفخخة (صور)

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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، مقتل 30 إرهابيًا وضبط 5 آخرين في عمليات مداهمة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، في محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية.

وأضاف، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كما تم تدمير 12 عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية لاستهداف قواتنا، و4 عربات مفخخة قبل استهدافها التمركزات الأمنية، واكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزراعتها على محاور التحرك للقوات، وتدمير 4 مخازن تحتوى على مواد متفجرة شديدة الخطورة، و19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية، فضلاً عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع".