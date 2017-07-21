أسرة مريض تعتدي على طبيب بمستشفي في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تعدت مجموعة من مرافقي مريضة على أحد أطباء مستشفى ميت سلسيل المركزي بمحافظة الدقهلية بالسب والضرب، مساء اليوم الجمعة، فضلاً عن تحطيمهم بعض الأثاث، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المعتدين، الذي ادعى رفض إدارة المستشفى مرافقتهم مريضتهم داخل حجرة الكشف.

كان مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، تلقى إخطارًا من مأمور مركز ميت سلسيل بورود إشارة من الأمن الإداري بالمستشفى حول الواقعة، وأنهم احتجزوا أحد المعتدين لحين حضور الشرطة.

وأمام ضباط المباحث، أكد الدكتور "محمد. ع" أنه أثناء تكليفه بالنوبتجية داخل المستشفى فوجئ بعدد كبير من من الرجال والنساء ومعهم ربة منزل تعاني تنفسيًا ثر ابتلاعها جسم غريب، مضيفًا أنه عند إجراء الكشف الطبي عليها تبين أنها سليمة، وقرر إجراء جلسة أكسجين، قبل أن يستعدوه مجددًا لمرتين متتاليتين خلال آخرها سبوه واعتدوا عليه بالضرب فيما حطم بعضهم أثاثًا بالمستشفى.

ومن جانبه، قال نقيب أطباء المحافظة الدكتور إبراهيم الزيات أنه تواصل مع الجهات الأمنية وأخذ أقوال الأطباء فى مقر عملهم.

إلى ذلك، ضُبط المتهم "السيد. م"، وبمواجهته بما اتهمه به الطبيب نفى وأكد أن الطبيب نهره أمام المتواجدين وطرده من غرفة الاستقبال بحجة منعه من مرافقة المريضة، مضيفًا أنه إثر ذلك نشبت مشادة بينهما، اتهمه الطبيب في أعقابها زورًا بالتعدي عليه.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.​