المتحدث العسكري: مقتل 30 تكفيريًا في استهداف للبؤر الإرهابية بشمال سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي

تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني والشرطة المدنية، من قتل 30 تكفيريًا شديدي الخطورة والقبض على 5 آخرين، وتدمير 12 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية لاستهداف قواتنا، وتدمير 4 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن القوات استطاعت فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش، والشيخ زويد، ورفح لليوم الرابع على التوالي، حيث قامت القوات بأعمال المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية، وأسفر ذلك عن تدمير 30 عبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزرعها على محاور التحرك للقوات.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة لتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية واستكمالاً للمرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء.

وتابع: "تم تدمير 4 مخازن تحتوى على مواد متفجرة شديدة الخطورة، كما تم تدمير 19 ملجئًا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية فضلاً عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع".