سيد عبد الحفيظ يكشف عن سبب غياب صالح جمعة

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كتب: أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال سيد عبدالحفيظ،مدير الكرة بالأهلي إن صالح جمعة لاعب الفريق يعاني من آلام في العضلة الأمامية، لذلك فضل الجهاز الفني منحه راحة من التدريبات اليوم.

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وأضاف عبدالحفيظ أن اللاعب سيغيب عن مباراة الفيصلي الأردني في افتتاح البطولة العربية، وسيجري أشعة على قدمه من أجل معرفة مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني، غدا السبت، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.