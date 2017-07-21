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«أزارو ومتعب» في قائمة الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني

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«أزارو ومتعب» في قائمة الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني «أزارو ومتعب» في قائمة الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني

التحرير

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أعلن أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمدرب العام للفريق، عن قائمة فريقه لخوض مباراة الفيصلي الأردني، في أولى مبارايات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في إطار البطولة العربية.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان

في خط الدفاع: باسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب.

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في خط الوسط: عمرو السولية، أحمد حمدي، كريم «نيدفيد»، أحمد رمضان «بيكهام»، ميدو جابر، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات.

في خط الهجوم: جونيور أجاي، عمرو جمال، وليد أزارو، عماد متعب، أحمد ياسر ريان.

 

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التحرير

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