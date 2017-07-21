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ماتيس: أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا

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مصراوي Masrawy

ماتيس: أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا

09:43 م الجمعة 21 يوليو 2017

ماتيس: أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا

جيمس ماتيس

واشنطن - (أ ف ب):

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الجمعة، إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لا يزال "على قيد الحياة".

وأضاف لصحفيين: "اعتقد أن البغدادي لا يزال على قيد الحياة، وساعتقد أمرًا آخر عندما نعرف أننا قتلناه. نحاول قتله انطلاقا من افتراض أنه لا يزال حيًا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل البغدادي مطلع يوليو الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مقتل البغدادي. فقد كان الجيش الروسي أشار في 22 يونيو إلى احتمال ان يكون البغدادي قتل.

ومنذ عام 2014، سرت شائعات عديدة حول احتمال مقتله لكن لم يتم تأكيد أي منها.

وتعرض الولايات المتحدة مبلغ 25 مليون دولار للقبض على هذا العراقي.

وكان آخر تسجيل صوتي للبغدادي بث في نوفمبر عام 2016.

هذا المحتوى من

AFP

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