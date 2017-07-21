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«خليك مع الغلابة».. رسائل المواطنين للسيسي قبل زيارة الإسكندرية

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التحرير

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ينتظر المواطنون بالإسكندرية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح ، يوم 24 يوليو الجاري، وقلوبهم محملة بالكثير من الرسائل التي يتمنون أن تصل إليه قبل زيارته، وعلى رأسها "غلاء الأسعار والتعليم والصحة".

"التحرير"، قامت بجولة في أنحاء الإسكندرية، والتقت عددا من المواطنين لسؤالهم عن مشكلاتهم، التي يتمنون من الرئيس حلها في أثناء زيارته لعروس البحر المتوسط.

تقول عبير السيد، بائعة جائلة بشارع الشهداء في منطقة المنشية: "أقول للرئيس السيسي، خليك مع الغلابة يا ريس، الدنيا بقت صعبة علينا، ويا ريت بجد تخلي الأسعار ترخص، لأن الغلابة مش قادرين يستحملوا".

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ويقول محمد سعيد، بائع بمنطقة المنشية: "بقول للرئيس إن الحياة بقت صعبة، وإحنا يا ريس مش طالبين أكتر من إننا نقدر نعيش".

بينما طالب سعيد فتوح، بائع جائل بمنطقة محطة الرمل، الرئيس بالاهتمام بملف الصحة، خاصة وسط ما تشهده المستشفيات ومنها المستشفى الأميري الجامعي -بحسب قوله- من إهمال وفوضى، مشيرا إلى أنه مصاب بجلطة في القلب، وحتى الآن لم يتمكن من إجراء العملية اللازمة، في ظل عدم حصوله على معاش أو تأمينات.

أما مؤمن خلف، عامل من محافظة المنيا ويعمل بالإسكندرية، فيقول إنه ترك التعليم بسبب عدم تمكن أسرته من تحمل المصاريف، لكي يعمل ويتمكن من الإنفاق عليهم في ظل الغلاء الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أنه يعمل على عربة فول لكن كان الحي يتعرض لهم بشكل منتظم بحملات الإزالة، مطالبا بتقنين أوضاعه.

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واتفق محمد صلاح الدين، يعمل على عربة مشروبات ساخنة بطريق الكورنيش، معهم في مطالبة الرئيس بضرورة تخفيض الأسعار، قائلا: "الحياة بقت صعبة والدخل بقى أقل بكتير من المطلوب مننا".

وأضاف صلاح الدين، أن حياته متوقفة بسبب غلاء الأسعار فلا يستطيع أن يتزوج، متابعا: "دلوقتي أقل شقة إيجار بقت بكام؟".

وعن التعليم يقول الطالب حازم محمد، 15 عاما، أقول للرئيس إن المدرسين لا يقومون بواجبهم في شرح الدروس، ورغم ذلك يتهمونا بالفشل، متسائلا: "إزاي حننجح واحنا أصلا محدش بيشرح لنا المواد؟".

وطالبت أمنية العيسوي، طالبة بالصف الثالث الثانوي، الرئيس بالاهتمام بالتعليم، خاصة المرحلة الثانوية، معتبرة أن نظام التعليم في صورته الحالية معيب، متساءلة: "إزاي أقيم طالب وأحدد مستقبله من سنة واحدة؟".

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التحرير

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