مصطفى الفقي: قطر «شقطت» موظفة كبيرة من مكتبة الإسكندرية

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قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، مساء الجمعة، إن متوسط زوار المكتبة مليون شخص في العام، لافتًا إلى سعيه إلى جذب قطاعات الشباب، موضحًا أنه بعد شهر ونصف من تولي مسئولية إدارة المكتبة، فوجئ بكثير من المشكلات.

أضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج «نظرة»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «جزءًا من البنية الأساسية للمكتبة تهالك، وأصبحت تحتاج إلى إحلال وتجديد، كما أن مدخلات المكتبة تراجعت»، مستكملًا: «نعمل شبه متطوعين، باخد مرتب زي العاملين معايا وراض بذلك لأن المنصب تكليف وطني ودولي وثقافي».

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تابع: «وكمان أشقاؤنا في قطر سرقوا كام موظف من عندنا، آخرهم موظفة كبيرة خرجت من عندنا راحت أمريكا شقطوها من هناك، وكلمتني قريب وهي تدافع عنهم وقالتلي إنهم أعطوها 20 مليون يورو تجيب كتب بيهم»، مشدّدًا على أن جزءًا كبيرًا من كنوز مصر الثقافية نُهبت.